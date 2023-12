Tunisie : La facilitation du travail des avocats dans les postes de police au centre d’une rencontre au ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur

Tunisie : La facilitation du travail des avocats dans les postes de police au centre d’une rencontre au ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a reçu hier, mercredi 27 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Hatem Mziou.

La rencontre a porté sur les relations solides entre le ministère de l’Intérieur et le conseil national de l’ordre des avocats, et la consolidation de la coopération et de la complémentarité entre les avocats et les sécuritaires, tous corps confondus, a fortiori que les deux parties ont un champ d’action conjoint en partage, au service des citoyens, en étant résolus à l’application de la loi, de la meilleure manière qui soit, rapporte, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de faciliter, davantage, le travail des avocats, notamment pendant leur présence dans les commissariats de police, en organisant des sessions de formation conjointe entre les avocats et les sécuritaires, et autres intervenants, autour de la loi n’o 5 de l’année 2016, amendant et complétant les dispositions du code des procédures pénales, avec l’éventualité d’élaborer un guide des procédures au terme de la formation.

Ce faisant, le bâtonnier a salué le soutien de notre pays au droit palestinien, et l’accueil des blessés palestiniens pour les soins en Tunisie, affirmant les dispositions du barreau à l’aide et au soutien sans conditions.

Gnetnews