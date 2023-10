Tunisie : La Fondation Fida appelle les enfants des martyrs des attentats terroristes à déposer leurs dossiers pour bénéficier des indemnités

La fondation Fida appelle, dans un communiqué, les enfants des martyrs des attentats terroristes, parmi les militaires et les forces de sécurité intérieure, la douane, ainsi que les enfants des martyrs et blessés de la révolution, à envoyer leur dossier à compter du 18 Octobre courant, pour bénéficier d’indemnités scolaires et universitaires.

Les indemnités seront comprises entre 880 dinars et 3300 dinars, selon le niveau scolaire des bénéficiaires, les versements seront mensuels, pendant dix mois, outre des indemnités supplémentaires au début de l’année, au titre de la rentrée scolaire et universitaire.

Pour bénéficier des indemnités, les personnes concernées devront envoyer leur dossier à la fondation, Fida, constitués des documents requis, lesquels pourraient être retirés de sa page officielle, Facebook.

Les dossiers peuvent être déposés, directement, au siège de la fondation, lundi ou mercredi de chaque semaine, à compter de mercredi 18 Octobre. Comme ils peuvent être expédiés, par voie postale, à l’adresse suivante : 62, rue Salah Ben Youssef, el-Manar 2, Tunis 2092, dans une enveloppe fermée portant le nom du martyr ou du blessé et son classement au JORT n’o 26 de l’année 2021, s’agissant des martyrs et blessés de la révolution.

Ces indemnités s’inscrivent dans le cadre de l’application des dispositions du décret-loi n’o 20 de l’année 2022, portant prise en charge des victimes des agressions terroristes, et des ayants-droits parmi les martyrs et blessés de la révolution.

Gnetnews