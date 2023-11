Tunisie : La fondation Fida signe une convention de partenariat avec la poste pour faciliter l’octroi des indemnitÃ©s aux ayants-droits

Tunisie : La fondation Fida signe une convention de partenariat avec la poste pour faciliter l’octroi des indemnités aux ayants-droits

Le président de la fondation Fida, Ahmed Jaâfar, a tenu, ce jeudi 02 novembre, un point de presse au siège de la fondation, au cours duquel, il a présenté l’état d’avancement de son installation, les travaux réalisés pour faire parvenir les droits à leurs bénéficiaires, procéder à la réhabilitation morale et matérielle des victimes des attaques terroristes, parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane, et les ayants-droits parmi les martyrs et blessés de la révolution, rapporte, en substance la fondation Fida, sur sa page officielle.

Une convention de partenariat a été signée, à cette occasion, entre la fondation Fida et la poste tunisienne, en vertu de laquelle des cartes électroniques seront octroyées aux enfants des martyrs des opérations terroristes, et ceux des martyrs et blessés de la révolution, pour pouvoir gérer les indemnités scolaires et universitaires qui leur seront accordées par la fondation.

Gnetnews