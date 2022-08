Tunisie : La fournaise continue, les températures frôlent des sommets

La fournaise se poursuit en cet été exceptionnellement chaud, les températures se maintiennent à un niveau extrêmement élevé en cette mi-août.

Les maximales seront comprises, ce mardi 16 août 2022, entre 35 et 41° dans les régions côtières et sur les hauteurs, elles varieront entre 41 et 46° dans les reste des régions, avec l’apparition du sirocco.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec l’apparition de foyers orageux accompagnés de pluies éparses au Nord et au Centre l’après-midi.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes l’après-midi.

La mer est globalement agitée.

Gnetnews