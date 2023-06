Tunisie : La France et l’Allemagne disent avoir accordÃ© 105 000 visas en 2022

Tunisie : La France et l’Allemagne disent avoir accordé 105 000 visas en 2022

Les consulats de France et d’Allemagne ont accordé 105 000 visas en Tunisie, dont 6 000 visas étudiants, 10 400 visas de travail (passeports talent, embauche), dont près de 2 500 saisonniers…

Selon des données de l’ambassade de France, parvenues ce mardi à Gnetnews, à l’occasion de la visite conjointe des ministres de l’Intérieur français et allemand les dimanche et lundi, plus de 12,5 millions d’euros de projets liés à la mobilité circulaire et aux retours volontaires ont été alloués par les deux pays à la Tunisie en 2022.

Les échanges en 2022 se sont élevés à 10,7 milliards, soit 361 millions d’euros d’excédent commercial, et 257 millions euros d’investissements directs en 2022.

L’aide au développement versée entre 2014 et 2021 s’élève à 2 milliards d’euros, dont 450 millions d’euro pour des projets d’appui à la jeunesse à l’entreprenariat (employabilité, formation professionnelle, financement d’entreprises).