Tunisie : La garde nationale annonce l’arrestation de 21 personnes « pour appartenance à une organisation terroriste »

21 personnes ont été arrêtées pour liens avec le terrorisme, dans une opération sécuritaire ciblée.

Le porte-parole de la direction générale de la garde nationale annonce, ce mercredi 17 janvier, que des patrouilles conjointes entre les unités de renseignement des différents districts de la garde nationale et des services de prévention de terrorisme, à l’échelle centrale et régionale, sont parvenues à arrêter 21 personnes dont deux femmes, recherchés par différentes unités sécuritaires et structures judiciaires pour « appartenance à une organisation terroriste ».

Les prévenus sont objet de peines de prison avec mise en exécution immédiate.

Consulté, le parquet a ordonné de prendre les procédures légales nécessaires à leur sujet.

Gnetnews