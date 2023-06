Tunisie : La gestion des terres domaniales à Nabeul et à la Manouba au centre d’une rencontre au ministère des Domaines de l’Etat

Le ministre des Domaines de l’Etat, et des affaires foncières, Mohamed Rekik, a rencontré, ce vendredi 23 Juin, au siège du ministère, Rym Sghaïer et Asma Darouiche, respectivement députée pour la circonscription de Menzel Bourguiba – el-Mida (gouvernorat de Nabeul), et députée pour la circonscription de la Manouba Den Den (gouvernorat de la Manouba).

La rencontre a permis d’évoquer nombre de situations foncières à Nabeul, à la Manouba, et d’autres gouvernorats, liées, principalement, à la gestion des terres domaniales, et les moyens à même d’en garantir l’efficacité d’affectation.

Gnetnews