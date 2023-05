Tunisie : La haute instance de la commande publique annonce le lancement de TUNEPS 2

La haute instance de la commande publique annonce le lancement de l’unité d’achat public en ligne, dans sa deuxième version, TUNEPS 2.

L’unité d’achat public en ligne reste à la disposition des usagers de la plateforme pour leur fournir toutes les informations requises, et leur présenter le soutien et l’encadrement technique nécessaire, à travers le centre d’appel ou l’adresse électronique : tuneps@pm.gov.tn pour les acheteurs publics, et fournisseur.tuneps@pm.gov.tn, pour les fournisseurs.

Le système, dans sa nouvelle version, comporte des améliorations techniques et des facilités d’emploi pour ses différents utilisateurs, avec le maintien de la même méthode permettant de parcourir la plateforme.

Gnetnews