Tunisie : La LTDH alerte sur la situation des migrants subsahariens et appelle à des réformes urgentes

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a exprimé dans un communiqué sa profonde inquiétude face à la détérioration alarmante des conditions des migrants subsahariens en Tunisie. Selon l’organisation, ces derniers sont victimes d’agressions et de violations de leurs droits, les plaçant dans une précarité grandissante et exposés à des violences mettant en péril leur dignité et leur sécurité.

Dans ce même communiqué, la LTDH a dénoncé une gestion chaotique de la crise migratoire, qui ne fait qu’aggraver les tensions économiques et sociales, affectant tant les migrants que les populations tunisiennes vulnérables. Elle a particulièrement mis en lumière la situation dans certaines zones, comme Al-Amra (gouvernorat de Sfax), où des habitants se retrouvent privés de leurs terres, conséquence directe d’une gouvernance inefficace du dossier migratoire.

Rejet de la répression et appel à une politique migratoire inclusive

Tout en reconnaissant les défis posés par l’afflux de migrants, la LTDH a fermement rejeté les réponses sécuritaires répressives et les discours racistes utilisés comme exutoires à une crise mal maîtrisée. Elle appelle les autorités tunisiennes à prendre leurs responsabilités et à adopter une approche plus humaine et équilibrée, respectueuse des engagements internationaux du pays.

Parmi les principales recommandations de la LTDH figurent :

-Mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence, d’abus et de discrimination à l’égard des migrants.

-Responsabiliser les autorités pour leurs choix défaillants dans la gestion migratoire, qui ont contribué à l’aggravation de la crise.

-Élaborer une stratégie nationale concertée, en coopération avec les pays concernés et les organisations internationales, afin de garantir un équilibre entre souveraineté nationale et respect des droits humains.

-Renforcer la coordination entre l’État et la société civile pour traiter la question migratoire sans recourir à des discours haineux ou discriminatoires.

Condamner fermement le racisme institutionnel et les déclarations stigmatisantes émanant de certains responsables politiques.

Un appel à des réformes urgentes

La LTDH a réaffirmé l’importance du respect des droits fondamentaux pour tous, sans distinction, et exhorté les autorités à adopter des politiques migratoires responsables et transparentes. Elle met également en garde contre toute instrumentalisation populiste du sujet migratoire, qui ne ferait qu’accentuer les tensions et fragiliser davantage la cohésion sociale.

