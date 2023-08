Tunisie : La LTDH appelle à la révision du CSP qui comprend des concepts anciens, comme la dot, le rôle du mari en tant que chef de famille…

La Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme appelle à la révision de l’application et de la mise en œuvre du Code du Statut Personnel, en l’adaptant aux défis actuels et aux exigences de la période actuelle. « Le CSP ne doit pas être figé ; il doit évoluer en fonction des changements sociaux et légaux, tout en garantissant les droits des femmes sans discrimination et en assurant l’égalité des chances dans tous les domaines. »

La LTDH réaffirme, dans un communiqué, paru hier, dimanche 13 août, jour de la célébration de la fête de la femme, l’importance de ce Code et de son rôle dans la protection et la promotion des droits individuels en matière de statut personnel.

« Les Tunisiennes et les Tunisiens commémorent aujourd’hui le soixante-septième anniversaire de la publication du Code des Statuts Personnels. À l’époque, ce code a été considéré comme un événement législatif majeur, reflétant les aspirations de générations successives d’élites éclairées. Il a ouvert de nouvelles perspectives pour une société en quête de modernité en garantissant diverses avancées sociales, dont l’interdiction de la polygamie, l’invalidation des mariages non conformes à la loi, la suppression de la prééminence du mari, la gestion du divorce par les tribunaux, l’établissement de l’égalité totale en matière de divorce entre les conjoints, l’exigence du consentement mutuel des époux et l’interdiction du mariage précoce », souligne-t-elle.

Le Code du Statut Personnel joue un rôle essentiel dans la régulation des relations familiales et sociales, ainsi que dans l’équilibre entre les droits et les devoirs des individus. Cependant, nous devons nous demander si le Code répond toujours aux aspirations et aux besoins de la société, tout en s’adaptant aux évolutions sociales et culturelles modernes.

Malgré son importance, nous considérons que le Code des Statuts Personnels n’est plus en phase avec les attentes du mouvement des Droits de l’Homme et du féminisme en Tunisie. Il n’a pas évolué pour s’aligner sur les changements survenus dans la réalité des femmes, notamment leur rôle sur le marché du travail et leur participation active à la construction et au développement de la société. Au fil du temps, le Code a renforcé un modèle familial basé sur la paternité exclusive, manquant d’égalité et d’équilibre. Il conserve des concepts anciens tels que la dot et le rôle du mari en tant que chef de famille, perpétuant ainsi l’inégalité et exacerbant même les disparités en matière d’héritage.

De nombreuses réalités sociales confirment la persistance de l’inégalité entre les femmes et les hommes, que ce soit sur le plan économique, social, législatif ou politique. Malgré l’existence d’une législation avancée de lutte contre la violence faite aux femmes (Loi n° 58 de 2017), les statistiques indiquent une forte proportion de femmes victimes de diverses formes de violence. Cela soulève des interrogations sur la véritable volonté politique de lutter contre les discriminations, malgré les discours officiels.

Cette situation a contribué à ancrer la pauvreté féminine en Tunisie, privant les femmes des opportunités économiques et creusant davantage le fossé entre les genres. En outre, après le 25 juillet 2021, il y a eu un recul significatif par rapport aux acquis pour lesquels des générations de féministes et de militants des Droits de l’Homme se sont battus, notamment en ce qui concerne l’égalité dans les listes électorales et l’exclusion des femmes des postes de décision politique.

Par conséquent, la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme appelle au renforcement du Code de Statut Personnel, en en faisant un mécanisme efficace pour progresser et prospérer dans le but de réaliser une égalité totale entre les citoyens.