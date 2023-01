Tunisie : La lutte contre le terrorisme et le crime organisÃ© au centre d’un entretien Charfeddine/ Parant

Tunisie : La lutte contre le terrorisme et le crime organisé au centre d’un entretien Charfeddine/ Parant

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est entretenu hier, mardi 17 janvier 2023, avec l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant.

Les deux parties ont évoqué la coopération existante entre les deux pays dans les domaines d’intérêt commun, à l’instar de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, rapporte un communiqué du ministère de l’Intérieur, paru hier soir.

Le ministre de l’Intérieur et le diplomate français ont affirmé leur « détermination à promouvoir les relations bilatérales, et à les hisser au plus haut niveau, en concrétisation des aspirations des deux peuples », ajoute la même source.

Gnetnews