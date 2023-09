Tunisie : La lutte contre les phÃ©nomÃ¨nes extrÃªmes en MÃ©diterranÃ©e, sÃ©isme, tempÃªte…au centre d’une rencontre au ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur

Tunisie : La lutte contre les phénomènes extrêmes en Méditerranée, séisme, tempête…au centre d’une rencontre au ministère de l’Intérieur

La lutte contre les catastrophes naturelles et les inondations, notamment les répercussions négatives des changements climatiques ayant frappé dernièrement, la région méditerranéenne comme les séismes et tempêtes ont été au centre d’une rencontre hier, mercredi 13 septembre, entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, le Directeur Général de la protection civile italienne, Fabrizio Curcio.

Les discussions ont, également, porté sur le sauvetage et la lutte contre les incendies, et autres domaines de coopération entre les deux parties.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont été présents, notamment, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, le Directeur Général de l’Office national de la protection civile, et le Directeur Général des relations extérieures et de la coopération internationale, les deux parties ont convenu de relancer la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique et de l’échange des expériences, à l’instar de l’anticipation des catastrophes, et la lutte contre les feux de forêts, et d’agir conjointement dans les domaines de conscientisation, de sensibilisation, et de volontariat, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, convenu d’actualiser le protocole d’entente signé le 20 Juin 2013, portant sur la coopération bilatérale en matière d’aide technique dans le domaine de la protection civile et la prévention des catastrophes, signé par les appareils de protection civile des deux pays, en vue de s’adapter aux évolutions climatiques dans la région méditerranéenne et le monde.

