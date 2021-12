Tunisie : La marche de l’institution militaire au centre d’un entretien Saïed/ Mémiche

La marche de l’institution militaire, et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ont été au centre d’une rencontre, hier, lundi 20 décembre à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur la défense de l’invulnérabilité de la patrie.

Le chef de l’Etat a chargé le ministre de la Défense de transmettre son estime à tous les officiers et les hommes de l’armée pour les efforts déployés non seulement dans le champ militaire, mais aussi dans de nombreux autres domaines, notamment en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Gnetnews