Tunisie : La mÃ©tÃ©o alterne ce vendredi 14 octobre pluies, orages et calme

Tunisie : La météo alterne ce vendredi 14 octobre pluies, orages et calme

La météo de ce vendredi 14 Octobre 2022 alterne un temps stationnaire dans certaines régions, pluies et orages dans d’autres.

Le premier bulletin météo du matin évoque l’éventualité de pluies éparses, et orageuses à l’extrême Nord, et une météo calme dans le reste des régions.

La principale caractéristique météorologique de la journée est la violence du vent dans les régions côtières ; sa vitesse atteindrait les 60 Km/ heure, près des côtes Nord et dans le Golf de Hammamet.

La mer est très agitée à agitée dans le Golf de Gabès.

Les températures seront en légère baisse ; les maximales seront comprises entre 21 et 26° au Nord et sur les hauteurs, et entre 26 et 30° dans le reste des régions.

