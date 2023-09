Tunisie : La ministre de la Femme rencontre la présidente hongroise à Budapest

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a rencontré hier jeudi 14 septembre, en marge de sa participation au Sommet démographique de Budapest (Hongrie), la Présidente hongroise, Katalin Novák, au siège de la Maison de la Musique hongroise.

Katalin Novak a dit son « estime » pour « l’intérêt accordé par son homologue tunisien, Kaïs Saïed, aux politiques familiales, ainsi qu’aux programmes socio-économiques et de développement destinés à la famille », affirmant « la solidité des liens de coopération entre la Hongrie et la Tunisie, et l’engagement à les consolider, davantage, au service de l’intérêt des deux pays ».

Les deux parties ont affirmé, lors de cette rencontré qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Hongrie, « la nécessité d’aller de l’avant en matière de consolidation des opportunités de coopération, et d’échange d’expériences entre les deux pays dans des domaines liés à la famille, et à l’autonomisation économique et sociale de l’ensemble de ses membres », rapporte le ministère de la Femme dans un communiqué.

Le sommet démographique organisé à l’initiative du Premier ministre hongrois, Victor Orban, se veut un forum pour défendre la famille, et examiner les défis auxquels elle se heurte pour tenter de les surmonter. Sous le signe « la famille est la clef de la sécurité », cette rencontre au sommet voit la participation des délégations officielles et des représentants de la société civile de différents pays du monde.

Gnetnews