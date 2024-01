Tunisie : La ministre de la Justice dÃ©pÃªche une circulaire aux tribunaux pour l’activation des nouvelles dispositions de la loi des finances 2024

Tunisie : La ministre de la Justice dépêche une circulaire aux tribunaux pour l’activation des nouvelles dispositions de la loi des finances 2024

Le ministre de la Justice a adressé une circulaire aux magistrats en responsabilité : premier président de la Cour de Cassation, procureur général de l’Etat, premiers présidents des cours d’appel, procureurs généraux près desdites cours, présidents des tribunaux de première instance, et procureurs généraux près desdits tribunaux, ainsi qu’aux présidents des tribunaux cantonaux et leurs magistrats, autour de l’activation des dispositions de l’article 13 de la loi des finances 2024.

Cette circulaire, datant du 04 janvier et parue ce mercredi sur la page officielle Facebook du ministère de la Justice, vise à expliquer aux magistrats et greffiers les modalités d’application dudit article portant sur la création d’un compte auprès du trésor pour financer les programmes d’amélioration des conditions de travail au sein des tribunaux, et développer le système judiciaire sous le nom du « compte d’appui et de développement du système de l’ordre judiciaire ».

L’article en question institue une taxe appliquée aux documents judiciaires, d’un montant de 10 dinars payée auprès des recettes des finances.

Ces dispositions devront prendre effet à compter du 01er janvier 2024 dans l’ensemble des tribunaux y compris les tribunaux cantonaux.

Les justiciables demandeurs des documents spécifiés dans cette circulaire devront être informés sur cette nouvelle disposition. Ils devront présenter un reçu prouvant qu’ils se sont acquittés de tels frais.

Les statistiques relatives aux recettes induites par ces documents devront être mentionnées dans le rapport d’activités mensuel des tribunaux.

Gnetnews