Tunisie : La ministre de la Justice donne le coup d’envoi de l’exploitation expérimentale de la plateforme numérique

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a donné hier, mardi 03 octobre, le coup d’envoi de l’étape expérimentale définitive pour l’exploitation du portail électronique et de la plateforme numérique, spécifiques aux services de l’amicale des agents du ministère de la Justice et des institutions publiques sous sa tutelle, autres que les magistrats et les corps des forces de sécurité intérieure.

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a présidé hier, une séance de travail au cours de laquelle, le site et la plateforme numériques ont été hébergés. La ministre a donné le coup d’envoi de l’étape expérimentale de son exploitation à compter du lundi 09 octobre, du fait de sa contribution à améliorer la gouvernance et la gestion des ressources de l’amicale, et la transparence de ses transactions, rapporte le ministère dans un communiqué.

Cette plateforme contribue, aussi, à rapprocher les services, et à y faciliter l’accès par les adhérents, étant donné qu’elle offre des prestations à distance, et facilite le traitement des demandes et dossiers dans les plus brefs délais, en concrétisation de la stratégie du ministère en matière de mise en oeuvre des programmes de digitalisation à travers l’approche Zéro papier.

La ministre a, par ailleurs, ordonné de commencer l’octroi de l’indemnité exceptionnelle de la rentrée scolaire 2023/ 2024.

