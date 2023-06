Tunisie : La ministre de la Justice inaugure le nouveau siège de la salle d’opérations centrale au comité général des prisons

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a inauguré, ce vendredi 23 juin, le nouveau siège de la salle d’opérations centrale du Comité général des prisons et de la rééducation, aménagé en une période record, conformément à des standards sécuritaires internationaux, permettant d’améliorer les conditions de travail.

Les nouveaux locaux sont dotés des équipements et outils de contrôle à distance les plus modernes ; ainsi que de plateformes intelligentes et développées, permettant de faciliter, en continu, les échanges à distance dans les différentes unités carcérales et de rééducation, rapporte un communiqué du ministère de la Justice.

La ministre s’est rendue à la cellule de crise, nouvellement créée au sein du comité général des prisons et de la rééducation, dont l’objectif est de renforcer les capacités, en matière d’interception et de coordination, et d’assurer plus de vigilance, en vue de garantir l’interaction efficace et rapide, en préservation de la sécurité des unités.

Outre la digitalisation, le raccourcissement des délais et l’archivage, en évitant d’utiliser une importante quantité de papier.

Le dispositif biométrique sera, par ailleurs, utilisé au mieux, en vue de limiter le recours aux fausses identités par certains auteurs de crimes, tout en mettant en place une base de données, globale et actualisée, de tous les détenus, et leur situation pénale dans l’ensemble des unités carcérales et de rééducation.

Lors d’un échange à distance avec des directeurs des unités carcérale, à l’instar de la prison de Sfax, la prison de Messaâdine (Sousse), la prison de Borj Erroumi, et la prison de la Mnaouba, ainsi qu’avec des agents et cadres affectés aux deux salles en question, la ministre a appelé à la nécessité de préserver les nouveaux équipements, étant un important acquis du dispositif de suivi sécuritaire et logistique du comité des prisons.

Gnetnews