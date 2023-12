Tunisie : La ministre de la Justice reçoit un groupe de dénonciateurs de la corruption

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a reçu ce lundi 25 décembre un groupe de dénonciateurs de la corruption, ayant exprimé leurs préoccupations, en lien notamment avec certaines difficultés auxquelles ils se heurtent, pour avoir dénoncé certaines pratiques de corruption, d’atteinte à l’intérêt national et d’argent public dans nombre de secteurs, réclamant le développement du cadre juridique dédié à la protection des dénonciateurs.

La ministre a souligné, pour sa part, l’importance de protéger les dénonciateurs de corruption, et la nécessité de traduire cela dans les faits, conformément à la loi, et en harmonie avec les choix constants de l’Etat, face aux différentes formes de corruption, de dilapidation de l’argent public, et d’atteinte à l’intérêt national suprême.

Le processus de lutte contre la corruption et de pillage de l’argent public est partie intégrante de la guerre de libération nationale affirmée, à maintes occasions, par le président de la république, a-t-elle ajouté, citée par un communiqué de son ministère.

Gnetnews