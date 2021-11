Tunisie : La ministre de la justice se rend au pôle judiciaire économique et financier

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est rendue, ce mardi 16 novembre, en visite au pôle judiciaire économique et financier, pour s’enquérir des conditions de travail en son sein.

La ministre était accompagnée par le procureur général chargé des services judiciaires, l’avocat général des affaires pénales au ministère, ainsi que la présidente du tribunal de première instance de Tunis, et le procureur de la république près dudit tribunal.

La rencontre a porté sur différentes questions liées aux questions judiciaires, économiques et financières, en vue de surmonter les difficultés qui sont de nature à paralyser la bonne marche du travail du pôle, indique le ministère dans un communiqué.

La ministre a discuté avec le cadre judiciaire et administratif affecté audit pôle, des « difficultés requérant intervention et règlement dans les meilleurs délais, aussi bien par la consolidation des moyens matériels et l’amélioration des conditions de travail, que par le renforcement de l’effectif »…Outre « la réflexion de revoir certaines questions, ce qui est à même de simplifier le travail et de réduire les délais nécessaires pour trancher les dossiers ».

La ministre a appelé à la nécessité d’imposer la suprématie de la loi.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du « suivi de la marche du travail au sein des institutions judiciaires, en vue de conférer davantage d’efficacité à leur prestation et d’aider au règlement des problèmes auxquelles elles se heurtent ».

Gnetnews