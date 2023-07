Tunisie : La ministre de la justice se réunit avec les cadres du parquet de Sfax, autour de la lutte contre les crimes attentatoires à la sûreté nationale

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est réunie hier, jeudi, au siège du ministère, avec des cadres judiciaires à la charge du parquet à Sfax, en l’occurrence, le procureur général près de la Cour d’appel de Sfax, Hafedh Bouassida, le procureur de la république près du tribunal de première instance de Sfax 1, Faouzi Masmoudi, et le procureur de la république près du tribunal de première instance, Sfax 2, Hichem Kssibi…

La ministre a pris connaissance, à cette occasion, de la marche du travail du parquet dans la région, et son rôle quant à contrer les différentes formes de crime, particulièrement, la lutte contre la corruption et la spéculation, et le démantèlement des réseaux de migration irrégulière, appelant à imposer l’application de la loi aux contrevenants, en s’en tenant, pleinement, aux principes de droits de l’homme et d’égalité entre tous, rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué.

Jeffal a mis l’accent sur l’important rôle que devra jouer la justice tunisienne en matière d’instauration de la sécurité et de la paix civile dans notre pays.

Elle a souligné la nécessité d’œuvrer à contrer toutes les formes de crime organisé, ainsi que les crimes et agissements dont la finalité est d’attenter à notre sûreté nationale, et ce à travers une meilleure application de la loi, en en procédant au démantèlement, et en poursuivant leurs auteurs.

Elle s’est, par ailleurs, enquise de la marche de travail des tribunaux de Sfax, insistant sur nombre de questions liées, essentiellement, à l’amélioration des conditions de travail, à la consolidation du cadre judiciaire et administratif, greffiers et agents, outre la sécurisation des institutions et tribunaux.

La ministre a valorisé les efforts consentis par les cadres judiciaires et administratifs, ainsi que les agents du comité général des prisons et de rééducation, ordonnant un programme spécifique pour l’amélioration des conditions de travail dans les tribunaux de Sfax.

