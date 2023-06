Tunisie : La réforme de la justice au centre d’une rencontre entre Leïla Jeffal et Joey Hood

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a reçu ce, lundi 26 Juin au siège du ministère, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood, où il était question de « la profondeur des relations de coopération entre les deux pays, et la nécessité d’œuvrer à les consolider et les développer, particulièrement, dans les domaines juridique et judiciaire ».

L’état d’avancement de nombre de programmes de coopération entre les deux parties, et les moyens susceptibles d’en élever la cadence de réalisation, ont été évoqués.

Jeffal a indiqué que son ministère a adopté, dans le cadre du plan stratégique 2023/ 2025, une nouvelle vision pour la réforme de la justice, fondée sur l’instauration d’un secteur judiciaire moderne, garant des droits et libertés, catalyseur de l’économie nationale, en phase avec les mutations numériques, consacrant les principes de bonne gouvernance et ouvert sur son environnement.

Les discussions ont, par ailleurs, tourné autour de l’importance du programme de transition numérique de la justice, et la transparence qu’il aura à introduire dans le dispositif judiciaire, outre la réduction du temps judiciaire, et l’amélioration de l’accès à la justice.

La rencontre a, de surcroît, porté sur les projets inscrits au plan stratégique du ministère, liés au genre social dans le secteur de la justice, à la consolidation de la place de la femme dans les dispositifs judiciaire et carcéral, outre la lutte contre les crimes visant la femme, l’enfant, les personnes âgées et les catégories vulnérables…

La ministre de la Justice a indiqué que les programmes de soutien technique et financier devront être affectés, selon les dispositions du plan stratégique 2023/ 2025, notamment pour ce qui est de l’infrastructure, des tribunaux, des institutions carcérales et de rééducation, ainsi que des aspects liés à la consolidation des droits de l’homme, aux libertés publiques, à la transition numérique de la justice, et à la bonne gouvernance des organismes relevant du ministère.

Il a été convenu d’appuyer la coopération bilatérale et le partenariat, dans le cadre du programme de développement et de réforme du dispositif judiciaire et carcéral.

