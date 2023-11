Tunisie : La ministre de l’Equipement annonce les projets d’habitation écologiques programmés dans le Grand-Tunis

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a annoncé le démarrage de la révision du Schéma directeur de l’aménagement du territoire national, lequel représente un document essentiel de planification territoriale, à travers une distribution judicieuse des agglomérations urbaines, de l’infrastructure, et des grands équipements.

Ouvrant hier, mardi 31 Octobre, la conférence scientifique marquant la célébration de la journée mondiale, et de la journée arabe de l’habitat, la ministre a indiqué que le travail est en cours, pour la finalisation de la révision du code d’aménagement du territoire et de l’urbanisme, outre l’accélération de la cadence de révision des plans d’aménagement urbain, 472 plans ont été, ainsi, élaborés ou révisés, tenant compte de l’extension urbaine rapide des communes, et permettant de répondre aux besoins en termes d’investissement.

La ministre a fait savoir que 59 plans d’aménagement urbain concernant 44 communes ont été entérinés, après la parution du décret gouvernemental n’o 926 de l’année 2020, fixant les mesures de coordination entre les directions centrales, leurs services extérieurs, les entreprises publiques, et les municipalités dans ce domaine.

Sarra Zenzeri a, par ailleurs, annoncé le démarrage de l’élaboration d’une nouvelle conception de l’aménagement urbain, fondée sur la réalisation de cités d’habitations écologiques, préservées toute pollution, moyennant une architecture prenant en considération la gestion moderne des déchets, l’utilisation des énergies renouvelables (énergie solaire et autres) pour l’éclairage des logements et routes, à l’instar de la cité écologique programmé aux Jardins de Tunis à la Manouba, réalisé par l’agence foncière d l’Habitat (AFH), ainsi que les projets Dorra 1 et 2 sur les berges du lac, réalisés par la société al Buhaira de développement et d’investissement.

Gnetnews