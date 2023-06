Tunisie : La ministre de l’Equipement Ã©numÃ¨re les lacunes du code de l’amÃ©nagement du territoire et de l’urbanisme

Tunisie : La ministre de l’Equipement énumère les lacunes du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a affirmé ce mardi 20 juin à Tunis la détermination du ministère à œuvrer avec l’ensemble des partenaires, en vue de parachever le processus de révision du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de manière à être en phase avec les contextes nationaux et internationaux, à l’horizon de 2024.

Intervenue à une conférence autour des orientations de la réforme du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, organisée conjointement avec le programme des Nations-Unies des établissements humains, bureau de Tunis, la ministre a indiqué que la Tunisie, comme les autres pays du monde, notamment la région méditerranéenne, sont appelés à préparer une stratégie à l’horizon de 2050, en vue de faire face aux grands défis et paris, liés essentiellement, aux changements climatiques, notamment dans les régions urbaines à forte densité.

Le diagnostic et l’évaluation du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme montrent, essentiellement, ses problèmes majeurs, compte tenu des évolutions liées aux changements climatiques, et à la transition énergétique, écologique et numérique, et conformément aux traités et principes auxquels la Tunisie s’est engagée ; lesquels sont inscrits dans les conventions internationales.

Bien qu’il comporte des dispositions liées aux aspects environnementaux, visant à garantir une exploitation judicieuse des ressources, une préservation des sites naturels et des équilibres environnementaux, lesquels font partie des priorités des partenaires, (experts, investisseurs et bailleurs de fonds), ledit code comporte, encore, de nombreuses lacunes, empêchant d’atteindre les résultats escomptés.

Ces insuffisances ont trait à la faible cohérence entre les différentes interventions et programmes économiques, de développement et d’habitat, la faiblesse de la corrélation entre les dimensions économique et de l’espace, en termes de planification, la baisse de la capacité à répondre aux besoins en termes de mise en œuvre des politiques d’habitation, outre la longueur des procédures, leur aspect horizontal, leur éparpillement et l’absence des mécanismes de financement de l’aménagement.

Le champ de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme revêt en Tunisie une importance cardinale, pour son rôle en matière de réalisation du développement intégral et inclusif des villes, et son impact direct sur la relance de la cadence de l’investissement, le raffermissement de la cohésion sociale et l’amélioration de la qualité de vie, a-t-elle souligné.

Gnetnews