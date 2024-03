Tunisie : La ministre de l’Equipement réitère son appel pour le respect des délais en matière de réalisation des projets publics

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat a réitéré la nécessité de respecter les délais de réalisation des projets publics, et leur suivi continu, en vue de surmonter tous les problèmes pouvant en entraver la cadence de réalisation, et faire supporter des pertes financières à l’Etat.

C’était en marge de sa visite hier, dimanche 03 Mars 2024, à Kasserine, pour s’enquérir de l’état d’avancement de projets publics dans le gouvernorat, notamment les travaux de réalisation de la rocade de la ville.

Ce projet porte sur la mise en place d’édifices hydrauliques avec du béton armé, l’aménagement de trois croisements, outre des travaux d’éclairage public et de marquage horizontal et vertical, et l’installation d’équipements de sécurité routière ; il en est à un état d’avancement de 25 %.

La ministre a appelé l’entrepreneur, chargé de ce projet, à mobiliser les moyens humains et matériels, pour sa réalisation, conformément aux standards requis, a fortiori que tous les problèmes fonciers qui sont de nature à en entraver la réalisation au rythme exigé, ont été résolus.

Sarra Zenzeri s’est, par ailleurs, informée de l’état d’avancement du projet de protection de la ville de Kasserine contre les inondations, ainsi que du projet d’aménagement de la route nationale n’o 13 de la délégation de Foussana sur une longueur de 13 Km.

La ministre a souligné la nécessité d’accélérer la cadence de réalisation de ces projets, du fait de leur importance en termes de développement dans la région, et de respecter les délais pour ce faire.

