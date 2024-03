Tunisie : La ministre de l’Equipement se rend sur le chantier de la rocade de Thala de 7.3 Km de long

Au terme de la visite qu’elle a effectuée les dimanche et lundi, 03 et 04 Mars 2024, dans le gouvernorat de Kasserine, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux du projet de réalisation de la rocade de la délégation de Thala.

La ministre s’est enquise des différentes composantes du projet, lequel s’étend sur une longueur de 7.3 Km, ainsi que de la cadence de la marche des travaux ayant démarré en septembre 2023. Il en est à un état d’avancement de 5 %, une enveloppe de 9.9 millions de dinars du budget de l’Etat lui est alloué, rapporte ce mardi, le ministère de l’Equipement.

Les composantes du projet portent sur des travaux de forage rocheux, ainsi que de protection, de bitumage à l’asphalte, outre la réalisation de 04 croisements, l’éclairage public et le marquage horizontal.

La ministre a appelé à accélérer des travaux, et à en assurer un suivi quotidien de l’état d’avancement, afin qu’ils soient achevés dans les délais contractuels avec la qualité requise, du fait du rôle du projet en matière de lutte contre l’encombrement et de limitation des accidents de la route.

Gnetnews