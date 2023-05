Tunisie : La ministre de l’Equipement s’entretient avec ses homologues libyen, algérien et syrien

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est entretenue hier, dimanche 21 Mai, à Alger, avec son homologue syrien, Souheïl Abdellatif, en marge du colloque international « prévention des risques des séismes : gouvernance et prospection », tenu dans la capitale algérienne.

La ministre a présenté un aperçu sur l’activité du ministère et des édifices publics qui en relèvent, et la politique de l’habitat en Tunisie.

Son homologue syrien a évoqué, à son tour, l’activité du ministère des travaux publics et de l’habitat syrien ».

Les deux ministres ont affirmé « la nécessité de consolider la coopération bilatérale entre les deux pays.

Ils ont convenu d’œuvrer à préparer un projet d’accord dans le domaine des travaux publics de de l’habitat, d’échanger les expériences, et les visites, et de relancer les perspectives de coopération bilatérale.

Sarra Zaâfrani Zenzeri s’est, par ailleurs, entretenue avec le ministre de l’Habitat et de l’Aménagement libyen.

Les deux ministres ont appelé à consolider la présence des bureaux d’études et des entreprises BTP tunisiens dans les projets d’infrastructure libyens, et à œuvrer à poursuivre la coordination conjointe, en vue d’améliorer le climat de l’investissement et de développement dans différents secteurs stratégiques.

La ministre de l’Equipement avait été reçue, hier dimanche 21 Mai, par son homologue algérien, Mohamed Tarek Belaribi, où il état question des perspectives de la coopération future dans le domaine de l’habitat et du développement urbain.

Les deux parties ont abordé l’expérience tunisienne dans le domaine de l’habitat et son financement, en s’inspirant, notamment, de l’expérience de la banque de l’Habitat.

Gnetnews