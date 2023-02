Tunisie : La ministre de l’Industrie exclut toute intention de privatiser la STEG

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, a affirmé ce mercredi 22 février, que « la grève est un droit constitutionnel », au sujet du débrayage qu’observent les agents de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, aujourd’hui et demain.

Dans une déclaration relayée par Mosaïque, en marge de la dixième édition du festival de l’entreprenariat en Tunisie, Riyeda, elle a ajouté que « le ministère a entamé depuis un mois des négociations avec la fédération générale de l’électricité et du gaz, en vue de parvenir à un accord, sur l’indemnité d’économie et de gestion au titre de l’année 2020 », signalant que le ministère a présenté des propositions pour parvenir à une solution, mais la partie syndicale a jugé qu’elle n’était pas suffisante.

Le ministère œuvre à parvenir à une solution avec la partie syndicale, a-t-elle assuré, signalant que « la grève est un droit, mais il ne faut pas porter atteinte à la marche du service public ».

Neïla Gongi a, par ailleurs, précisé que le décret 105 de l’année 2019 critiqué par l’UGTT, n’a pas décrété le principe de privatisation de la STEG, mais a ouvert le champ aux industriels et entreprises de produire l’électricité à partir des énergies renouvelables, afin de répondre à leurs besoins uniquement, dans le cadre d’un partenariat public/ privé.

La STEG est la seule à disposer du réseau et du droit de distribution, a-t-elle dit, précisant que l’objectif du ministère est de développer et de moderniser le partenariat, à travers des programmes d’investissement, et des produits amis de l’environnement destinés à l’exportation, sans qu’il y ait une intention de privatiser la société.

Les agents et cadres de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, (STEG), observent les mercredi et jeudi 22 et 23 février 2023, une grève de deux jours, pour réclamer les sommes dues, en termes d’indemnités, de promotions, ainsi que la réforme de la société.

Gnetnews