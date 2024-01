Tunisie : La ministre et le Secrétaire d’Etat installés dans leurs fonctions au ministère de l’Industrie

Pas de perte de temps. Aussitôt nommé, aussitôt aux manettes. Une cérémonie de passation de pouvoirs a eu lieu hier, mercredi 24 janvier, au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, au cours de laquelle le binôme de ce département a été installé dan ses nouvelles fonctions, en l’occurrence, Fatma Thabet Chiboub, en tant que ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, et Ouael Chouchène, en tant que Secrétaire d’Etat à la transition énergétique.

La nouvelle ministre a dit sa « fierté de travailler au sein d’une équipe à laquelle elle a appartenu pendant de nombreuses années », se disant confiante dans la capacité des employés de l’administration, de faire face aux défis et obstacles pour développer, davantage, les secteurs de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Elle a affirmé « la nécessité d’opter pour un programme complet pour régler les grands dossiers, polariser l’investissement, et activer, davantage, le partenariat public/privé (PPP) ».

Pour sa part, le Secrétaire d’Etat a souligné que le ministère regorge de compétences, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, appelant à la nécessité d’une action conjointe pour promouvoir ce secteur.

Le président de la république avait procédé hier à un remaniement ministériel partiel, au cours duquel, six nouveaux membres du gouvernement ont été nommés dans trois ministères, à raison d’un binôme composé d’un ministre et d’un secrétaire d’Etat dans chacun des ministères du développement économique, de l’Industrie, et de l’Emploi.

