Tunisie : La ministre remet la certification ISO 9001 à 12 directions régionales de l’Equipement et de l’Habitat

Dans le cadre de la conférence périodique des directeurs régionaux de l’Equipement et de l’Habitat tenue hier, mercredi 05 juillet, la ministre, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a remis la certification ISO 9001 (2015), relative au système de management de la qualité, aux directeurs régionaux de Tunis, Nabeul, Bizerte, la Manouba, Ariana, Ben Arous, Béjà, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat indique, dans un communiqué, être le premier, au niveau des ministères et sur les plans arabe et africain, à obtenir la certification ISO 9001, lui permettant de réaliser les projets, d’une manière développée, transparente, et garante de qualité et de rationalisation des dépenses, d’autant que ce système est lié à la gestion par objectifs des projets en question.

Le même département ajoute avoir lancé fin Mai 2023 la deuxième tranche du projet de généralisation de la certification ISO 9001, au reste des directions régionales de l’équipement et de l’habitat. Celui-ci devrait arriver à son terme fin avril 2024, et permettra d’étendre cette certification à ses différentes structures régionales.

Ont pris part à cette cérémonie, le chef de cabinet, le représentant du bureau international « AFAQ-AFNOR », le représentant du bureau de Consulting MBA consult, la directrice générale de l’unité de gestion par objectifs, les directeurs régionaux, les chefs des structures centrales et autres.

Gnetnews