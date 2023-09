Tunisie : La mission diplomatique en Libye publie de nouveaux numéros à l’intention des membres de la colonie tunisienne

Dans le cadre du maintien du contact avec les membres de la colonie tunisienne en Libye, l’ambassade de Tunisie à Tripoli, et le Consulat général publient, ce jeudi 14 septembre, un deuxième communiqué, leur permettant d’aviser sur toute perte de contact avec leurs proches, pouvant se retrouver dans les régions des inondations en Libye.

Les numéros qui sont ceux de la cellule de crise de la ville Bengahzi sont les suivants :

*00218925315584, 00218924605531, et 00218914185291. Outre l’ancien numéro relatif à la cellule de crise et de suivi : 00218213409479.



Ce faisant, l’ambassade publie les premières photos sur le démarrage des travaux de recherche et de sauvetage de l’équipe tunisienne de secours, dans la ville de Derna, la plus touchée par les inondations dévastatrices et meurtrières ayant frappé l’Est libyen.

Gnetnews