Tunisie : La participation de la femme au scrutin du 24 dÃ©cembre en tant qu’Ã©lectrice et candidate au centre d’une rencontre Bouaskar/ Jeribi

Tunisie : La participation de la femme au scrutin du 24 décembre en tant qu’électrice et candidate au centre d’une rencontre Bouaskar/ Jeribi

Dans le cadre des préparatifs de l’élection des membres du Conseil national des régions et districts, le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a reçu, ce vendredi 06 Octobre au siège de l’instance électorale, la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jeribi.

La rencontre a porté sur les moyens à même de renforcer la participation de la femme tunisienne aux élections locales, et le rôle dévolu à l’UNFT dans ce domaine, du fait de l’importance accordée à sa participation, ainsi qu’à celle des différentes composantes de la société civile, aux campagnes de sensibilisation et électorales, en vue d’encourager la femme tunisienne de prendre part, en tant qu’électrice et candidate, aux prochaines élections locales. D’autant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal qui se déroule dans 2155 circonscriptions électorales.

Radhia Jeribi a affirmé les dispositions de l’UNFT à coopérer avec l’instance en vue de faire réussir cette échéance électorale, et entamer la tenue de rencontres régionales, les prochains jours, rapporte un communiqué de l’ISIE.

Elle a affirmé la nécessité d’une action conjointe entre les deux parties, en vue de simplifier les conditions et mesures de candidature aux élections locales, pour la femme rurale, laquelle aura un grand rôle dans le développement, en faisant entendre sa voix et ses préoccupations.

Gnetnews