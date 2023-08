Tunisie : La pénurie des produits de base, pain, sucre…au centre d’une réunion à Carthage

Une réunion ministérielle tenue hier, mercredi 23 août, à Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat, et en présence de hauts cadres sécuritaires, a planché sur la spéculation, et la pénurie de produits de base, notamment le pain, le sucre, les aliments pour bétail, l’huile subventionnée ; « même les boissons gazeuses n’ayant jamais connu de rupture de stocks dans l’histoire de la Tunisie, y compris pendant les crises les plus dures, sont, désormais, rares et objet de spéculation ».

Le président de la république a appelé, de nouveau à la poursuite de l’action conjointe entre les appareils de l’Etat, et à l’assainissement de ses institutions de ceux qui œuvrent à entraver la marche normale de ses rouages.

Il a, par ailleurs, exhorté à statuer, rapidement, sur les affaires portées devant les tribunaux, étant entendu que les procédures ont été mises en place pour réaliser un procès équitable, et non pour l’impunité.

Personne n’est au-dessus de la loi, a-t-il asséné, affirmant que l’Etat ne restera pas les bras croisés devant celui qui cherche, par tous les moyens, à malmener le peuple tunisien et à provoquer des crises.

« Il n’y a pas lieu pour certains de croire que le fait de se jeter dans le giron de l’étranger pour attenter à la patrie, pourrait les épargner de la poursuite judiciaire, Trahir la patrie et le peuple et dénier ses droits, ne resteront pas sans questionnement, ni sanction », a-t-il affirmé.

La réunion a, par ailleurs, été consacrée aux crimes cybernétiques et aux dérives sur les réseaux sociaux, et a prôné l’application de la loi pour endiguer ces dangers.

Gnetnews