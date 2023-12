Tunisie : Forte abstention au scrutin du 24 dÃ©cembre, les raisons sont multiples !

Tunisie : Forte abstention au scrutin du 24 décembre, les raisons sont multiples !

Hier, dimanche 24 décembre, jour de fête pour les chrétiens, celle de Noël marquant la naissance du Christ, le prophète Issa, alayhi Essalem ; jour ordinaire pour les musulmans, toujours assombri par le bilan des martyrs, blessés et déplacés qui ne cesse de s’alourdir dans la bande de Gaza, et jour électoral dans nos contrées, avec la tenue d’une élection, première du genre dans l’histoire de la Tunisie, celle des conseils locaux, dont devront émaner les conseils des régions et ceux des districts, en vue de donner naissance, in fine, au fameux Conseil national des régions et des districts. Le but est de faire passer la Tunisie d’un régime monocaméral, en vigueur depuis l’aube de l’indépendance et l’avènement de l’Etat moderne, vers un régime bicaméral, avec un parlement doté de deux chambres, comme en a voulu le président en exercice dans son projet d’instauration du régime de base, qui l’a inscrit dans sa constitution, celle du 25 juillet 2022.

Après moult préparatifs, un processus long et rébarbatif, un découpage du territoire national en plus de 2150 circonscriptions, opération inédite en Tunisie, et à l’issue d’une campagne électorale où 6177 candidats ont été en lice pour remporter les 2434 sièges au sein des 279 locaux dans l’ensemble des gouvernorats de la république, arrive le Jour J, soit le scrutin proprement parler.

Les Tunisiens ont boudé les urnes

Hier, dimanche 24 décembre 2023, les électeurs ne se sont pas bousculés au portillon. Les bureaux de vote étaient boudés ; on était loin de la ferveur électorale des premières années consécutives à la révolution, signe du désintérêt des Tunisiens de ces énièmes élections après le 14 janvier et de leur désaffection de la politique, suite à un enchainement de déceptions et désillusions post-révolution, au point d’un abattement général qui semble irréversible.

La très forte abstention à ces élections ayant frôlé les 90 % du corps électoral (un million 59 mille électeurs ont glissé leur bulletin dans l’urne sur un total de 9 millions électeurs) s’explique par des considérations nombreuses et diverses.

Tout d’abord, des raisons de timing, la fin de l’année est une période de décrochage et de relâchement. Même si le cœur n’y est pas, et même si le commun des Tunisiens vit des difficultés économiques, dans un contexte inflationniste et de vie chère sans précédent, les uns et les autres pensent à la manière la plus ingénieuse de passer une fin d’année la moins triste qui soit, pour entretenir une espérance évanescente, et entrevoir la nouvelle année sous de bons auspices.

Ensuite, des raisons socioéconomiques ardues pour la quasi-majorité de nos compatriotes, et un pouvoir d’achat en berne, où l’envolée des prix est accompagnée par une pénurie persistante des produits de base, une situation jamais connue en Tunisie, et qui, là-aussi, a des raisons endogènes et exogènes. C’est ce qui explique que les files d’attente se sont plutôt formées dans les supermarchés et hypermarchés pour se procurer le lait, le beurre, le riz et on en passe, que devant les bureaux de vote pour participer à une élection aux contours ambigus et inintelligibles.

Autre raison et non des moindres, est liée à cette conjoncture régionale triste et pesante ; marquée par la guerre dévastatrice et meurtrière à Gaza, une terreur au quotidien vécue par les peuples arabes par chaînes d’information et réseaux sociaux interposés, les Tunisiens ne sont pas en reste ; ce qui accentue le spleen et le désintéressement ambiant envers la chose publique.

Plébisciter des anonymes

Le chamboulement du régime politique et le changement radical du mode de scrutin seraient aussi à l’origine de cette faible participation. Les électeurs étaient appelés hier, à voter, selon un mode de un scrutin uninominal, donc de plébisciter des personnes, des figures locales, des dignitaires bien connus…Encore faudrait-il les connaitre pour pouvoir les choisir. A fortiori, que les Tunisiens vivent une crise de confiance imparable, et ne semblent plus prêts à accorder du crédit aux politiciens et autres personnalités publiques, tellement ils étaient désappointés et trahis par les uns et les autres…La confiance se gagne difficilement, mais se perd facilement, lorsqu’elle est perdue, elle aura du mal à être restaurée.

La confusion quant aux missions des deux chambres, celles de l’actuelle Assemblée des représentants du peuple, et celles du futur Conseil national des régions et des districts.

En théorie, la première aura une mission nationale, et la deuxième une mission régionale et locale. L’objectif est de créer l’inclusion entre les deux et entre les institutions de l’Etat, comme l’avait expliqué la veille le président de la république.

En pratique, les deux chambres auraient le même fil d’Ariane. Il suffisait de voir les derniers débats budgétaires, pour s’apercevoir que les députés, dans leur quasi-majorité, étaient mus par les problèmes et blocages régionaux, plutôt que par des problématiques nationales. Ce qui crée dans l’imaginaire national un amalgame, et une impression de doublons entre le rôle de la première chambre et celui de la seconde.

Les causes de cette désertion des urnes pourraient être multipliées encore plus, et les positions affinées à la lumière de la sociologie électorale, aussitôt les résultats préliminaires auront été détaillés par l’instance. Mais, là n’est pas le propos, le constat semble être sans appel…cette abstention record est le signe d’un ras-le-bol, d’un désamour envers la politique et ses acteurs, d’un désintéressement de la chose publique…l’espoir né de la révolution, qui a été étouffé dans l’œuf d’emblée, ne reviendrait guère par les longs discours et les promesses sans lendemain, mais par des actes.

Autrement, ce désengagement populaire ira crescendo, tant que le gap persiste entre l’idéal national et le rêve d’un régime personnel.

H.J.