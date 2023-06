Tunisie : La plateforme J-Share « changera le visage de la justice, et représente une mutation sans précédent » (ministre)

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a déclaré que le nouveau dispositif d’échange électronique des documents judiciaires en matière civile, J-Share, représente l’un des principaux jalons de la transition numérique de la justice.

Ouvrant les travaux de la conférence inaugurale des sessions de formation sur l’utilisation de ce nouveau système dans les juridictions civiles des tribunaux de première instance de Zaghouan, Nabeul et Grombalia sous l’intitulé « Pour une justice numérique, zéro papier », destiné aux magistrats, avocats, greffiers et conseilleurs du contentieux de l’Etat, la ministre a évoqué « une mutation, sans précédent, qui changera le visage de la justice tunisienne, et la fera passer d’une justice papier à une justice numérique ».

« La nouvelle plateforme constitue un moyen sûr et efficient, pour l’échange rapide des documents judiciaires entre les tribunaux, d’un côté, ainsi qu’entre eux et des parties tierces, a-t-elle souligné, en présence, de Mohamed Rekik, Hatem Mziou, et Ali Abbes, respectivement, ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, bâtonnier de l’ordre des avocats, et chargé du contentieux de l’Etat.

Ce dispositif a été conçu sur la base des exigences des tribunaux, et des besoins du système judiciaire, en tenant à respecter les dispositions prévues par le code des plaidoiries civiles et commerciales, et la législation en vigueur, notamment le décret gouvernemental n’o 777 du 05 octobre 2020, a-t-elle indiqué.

Jeffal a ajouté que le ministère allait mener actuellement l’expérience de la deuxième version de la plateforme, et son implémentation dans nombre de juridictions civiles des tribunaux de première instance.

Quelque 15 sessions de formation seront organisées entre le 12 juin et le 25 juin 2023, dont bénéficieront 340 participants soit 40 magistrats et greffiers, 60 conseilleurs du contentieux de l’Etat et 240 avocats.

