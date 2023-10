Tunisie : La police de voisinage au centre d’une rencontre entre le ministre de l’IntÃ©rieur et l’ambassadrice du Canada

Tunisie : La police de voisinage au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Intérieur et l’ambassadrice du Canada

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a reçu ce mardi 10 Octobre 2023, l’ambassadrice du Canada à Tunis, Lorraine Diguer, et la délégation l’accompagnant.

Cette rencontre était une occasion, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué l’état de coopération entre les deux pays dans différents domaines, à l’instar de la coopération dans le domaine de la police de voisinage, et de la lutte contre la violence faite aux femmes, et la consolidation des capacités en matière de contrôle et de gestion des frontières, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il a été, également, question de la consolidation de la coopération sécuritaire, à travers la finalisation de conditions en vue de l’élaboration d’un projet d’accord dans ce domaine, outre la coopération décentralisée entre les deux pays et la nécessité de la renforcer.

Gnetnews