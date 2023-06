Tunisie : La poste annonce le versement à partir de demain jeudi des pensions des retraités de la CNSS

La poste tunisienne porte à la connaissance des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), que les pensions seront versées, à titre exceptionnel, dans les bureaux de poste, à compter de demain, jeudi 22 juin 2023.

La poste appelle, ce mercredi, les retraités de la CNSS et les détenteurs de la carte prépayée, Jiraity, à retirer leurs pensions, auprès des Distributeurs automatiques des billets (DAB) postaux et bancaires, en prévention de l’encombrement et de l’attente dans les bureaux postaux.

La poste tunisienne permettra aux retraités en question de retirer leur pension auprès des DAB, à compter de ce mercredi soir, 21 juin, à partir de 18 : 00, au lieu de demain jeudi.

Gnetnews