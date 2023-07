La présence de migrants subsahariens au niveau des frontières tuniso-libyennes au centre d’un entretien Ammar/ Mangoush

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a évoqué avec son homologue libyenne, Najla El-Mangoush, la présence d’un certain nombre de migrants subsahariens au niveau des frontières tuniso-libyennes.

Les deux ministres ont réitéré, lors d’une communication téléphonique, leur volonté de lutter contre le phénomène de la migration irrégulière dans le cadre du plein respect des lois en vigueur dans les deux pays et en conformité avec les lois et normes internationales et ce, en mettant l’accent sur la nécessité du respect de la dimension humaine, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Ces migrants sont avant tout des victimes des réseaux du crime organisé et de la traite des êtres humains avant qu’ils ne soient des migrants irréguliers, ont-ils souligné.

Les deux ministres ont évoqué « les moyens de combattre la migration irrégulière, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale d’autant plus qu’elle est considérée comme un phénomène transfrontalier qui touche à la fois les pays du Nord que les pays du Sud ».

Les deux ministres de l’Intérieur tunisien et libyen ont convenu, par ailleurs, d’opter pour une politique commune pour prévenir les franchissement illégal des frontières des deux pays.