Tunisie : Le ministre de l’Agriculture annonce un programme pour la prÃ©servation des richesses naturelles

Tunisie : Le ministre de l’Agriculture annonce un programme pour la préservation des richesses naturelles

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a affirmé que son ministère tâcherait de mettre en oeuvre un plan d’action, visant à contrer les menaces contre les richesses naturelles, tout en cherchant les moyens de les valoriser économiquement.

Le ministre a fait cette annonce lors d’une rencontre, samedi, avec le président de l’association « Les Amis des oiseaux », Hédi Issa.

La rencontre a porté sur les programmes de coopération et de travail conjoint entre le ministère et l’ONG pour préserver les oiseaux migrateurs et sédentaires en Tunisie de l’extinction du fait de la chasse anarchique, des répercussions des changements climatiques, et du déficit hydrique d’une part, et la préservation de la biodiversité biologique et écologique, d’autre part.

