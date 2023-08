Tunisie : La prÃ©sidence du gouvernement appelle les diffÃ©rents ministÃ¨res Ã  parfaire l’application de la loi sur la violence faite aux femmes

Tunisie : La présidence du gouvernement appelle les différents ministères à parfaire l’application de la loi sur la violence faite aux femmes

La présidence du gouvernement a émis, ce lundi 21 août, la circulaire n’o 18, datant du 12 août 2023, portant sur « l’amélioration de mise en application des dispositions de la loi organique n’o 58 de l’année 2017, portant sur l’élimination de la violence faite aux femmes, en vue de lutter contre la violence à l’encontre de la gent féminine, sous ses différentes formes, quels qu’en soient l’auteur, et le domaine ».

Le chef du gouvernement appelle, dans cette circulaire, « les ministres, secrétaires d’Etat, gouverneurs, et présidents des collectivités locales, des instances, institutions et entreprises publiques, à veiller sur la bonne application des politiques sectorielles adoptées pour lutter contre la violence dirigée contre la femme, prévue dans la loi en question ».

La circulaire appelle à « la mise en place d’une stratégie ministérielle conjointe, en vue d’une meilleure application de cette loi dans ses différentes dimensions, à travers la prévention, la protection, la réhabilitation, et les services, en vue de mettre un terme aux différentes formes de violence faite aux femmes ; de traiter les impacts sociaux, économiques, et sanitaires qui en découlent, et d’œuvrer à actualiser les plans et stratégies mis à cet effet, via une approche participative regroupant les organismes de l’Etat et les composantes de la société civile, opérant dans ce domaine, et la tenue de réunions périodiques, pour évaluer ce qui a été réalisé à cet effet ».

La circulaire du chef du gouvernement appelle les ministères concernés, notamment ceux chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé, des Affaires sociales, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse, du Sport, des Affaires religieuses, de la Culture et de la formation professionnelle à établir des guides de procédures sectoriels, chacun, selon son domaine d’intervention, pour assurer la bonne application des dispositions de la loi organique n’o 58, dans ses différentes dimensions.

Le ministère de la Femme et de la Famille devrait mettre en place une commission de coordination, regroupant les différentes parties, laquelle aura à assurer les missions du suivi et d’évaluation, tout en proposant les revendications et les dispositions à même de mettre un terme, aux différentes formes de violence faite à la femme.

