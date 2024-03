Tunisie : La présidence du gouvernement appelle les structures de l’Etat à consacrer 20 % de leur budget d’ameublement et de cadeaux, aux produits de l’artisanat

La présidence du gouvernement appelle les structures de l’Etat a consacrer 20 % de leurs budgets consacrés à l’acquisition des équipements d’ameublement, de décoration et de cadeaux, aux produits de l’artisanat.

Cette circulaire est adressée par la présidence du gouvernement, aux ministres, secrétaires d’Etat, gouverneurs, chefs des collectivités locales, directeurs généraux, et Présidents-directeurs généraux des entreprises publiques, ainsi que des présidents d’instances publiques dans le pays et à l’étranger, dans le cadre de la priorité accordée aux produits de l’artisanat.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de l’article 49 de la constitution, selon lequel, « l’Etat préserve le legs culturel, et y garantit le droit des générations futures ».

Il vise aussi à appuyer, davantage, le secteur de l’artisanat, et les politiques de commercialisation, du fait de son importance économique, sociale et culturelle, et en préservation de la main d’œuvre de ce secteur, et de l’identité culturelle et sociale.

La présidence du gouvernement indique que le décret n’o 1039 de l’année 2014 a consacré une série de mesures préférentielles et incitatives au secteur de l’artisanat, comme l’implication par l’acheteur public des artisans, tels que définis dans la législation et la réglementation en vigueur, dans les commandes publiques, en vue de mener les travaux et de s’approvisionner en produits et services liés à l’artisanat.

L’acheteur public est-il aussi tenu de verser un acompte de 20 % du montant des commandes en dinar, aux artisans et petites et moyennes entreprises, programmées pendant 12 moi, selon cette circulaire rendue public ce vendredi par le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

