Tunisie : La prÃ©sidence du gouvernement revient sur la teneur de la rencontre de la dÃ©lÃ©gation tunisienne avec le prÃ©sident algÃ©rien

Tunisie : La présidence du gouvernement revient sur la teneur de la rencontre de la délégation tunisienne avec le président algérien

La présidence du gouvernement revient sur la rencontre hier mercredi 04 Octobre 2023, entre le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et le président algérien, Abdelmajid Tebboune, au palais présidentiel à Alger.

Cette rencontre a été une occasion « de prendre connaissance de la vision et des orientations du président algérien, en vue de renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l’Algérie, ainsi que ses positions envers une série d’affaires régionales et internationales d’intérêt commun, lesquelles sont en harmonie avec les positions du président tunisien », indique la Kasbah dans un communiqué.

La présidence algérienne avait, auparavant, annoncé cette rencontre sans en révéler la teneur.

Le chef du gouvernement a achevé une visite de travail en Algérie, à l’occasion de la tenue de la haute commission mixte entre les deux pays, qui s’est réunie hier, dans sa 22ème, session, après six ans et demie de rupture dictée par les échéances politiques dans les deux pays et le confinement imposé par la pandémie du Covid-19.

Les discussions, en marge de cette réunion, ont été focalisées sur les volets économique et sécuritaire.

Le chef du gouvernement s’est rendu au terme de sa visite en Algérie, au musée national du Moudjahid, a récité la Fatiha à la mémoire des martyrs, et a inscrit un mot sur livre d or du musée.

