Tunisie : La problÃ©matique dâ€™Oued Gouifla de Tozeur, et la prÃ©servation du pont le surplombant examinÃ©s au ministÃ¨re de l’Equipement

Tunisie : La problématique d’Oued Gouifla de Tozeur, et la préservation du pont le surplombant examinés au ministère de l’Equipement

Le suivi de la mise en exécution des mesures inhérentes à la situation d’Oued Gouifla sur la route nationale n’o 3, dans le gouvernorat de Tozeur, a été au centre d’une séance de travail tenue hier, mardi 22 août 2023, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, en présence, notamment, du PDG de la Compagnie de phosphate de Gafsa, du Directeur régional de l’Equipement à Tozeur, du directeur régional de l’Environnement dans le même gouvernorat et autres cadres centraux et régionaux.

Les discussions ont porté sur l’état d’avancement de l’étude relative au curage d’Oued Gouifla, ainsi que le curage du bassin qui lui est limitrophe, et le parachèvement et la mise en marche des bassins adjacents.

Il a été convenu que la CPG entame le curage d’une partie de l’Oued dans l’attente de la fin de l’étude en vue de préserver la fonction du pont surplombant l’oued en question, situé sur la route nationale n’o 3, point kilométrique 400 – 500.

La ministre a appelé l’ensemble des intervenants à « la nécessité de prendre les mesures urgentes pour régler, définitivement, ce problème, en préservation du milieu naturel contigu à la route, du pont, et de la sécurité des usagers ».

Gnetnews