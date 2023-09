Tunisie : Le ministère du Transport fait le point sur les préparatifs en prévision de la rentrée scolaire et universitaire

Les élèves et étudiants ont représenté 46 % de l’ensemble des passagers estimés à 570 millions, au cours des cinq dernières années. Durant l’année scolaire 2023 – 2024, l’effectif de cette catégorie d’usagers atteindrait 269 millions, contre 266 millions au cours de la saison écoulée, soit une hausse de 1 %, révèle ce vendredi 08 septembre le ministère du Transport, dans un communiqué, promettant une amélioration de l’offre en vue de faire face à la demande grandissante.

Les élèves et étudiants seront transportés à bord de 2217 lignes scolaires et universitaires sur le réseau des bus, parmi 3148 linges urbaines sur l’intégralité du réseau dans l’ensemble des gouvernorats. Outre le réseau ferroviaire de la Transtu, la ligne de la banlieue sud, et la ligne du Sahel exploitées par la SNCFT.

Les abonnements scolaires et universitaires sur les lignes nationales et régionales du transport devraient atteindre 353 mille abonnés, contre 340 mille abonnés au cours de l’année scolaire écoulée, soit une hausse de 3 %.

La promptitude de la flotte sera estimée à l’orée de la rentrée scolaire à 67 %.

Le ministère impute ce taux à plusieurs facteurs, dont le retard en matière de mise en oeuvre du programme d’investissement inhérent aux acquisitions, la hausse des prix des moyens de transport, la hausse des frais d’exploitation (carburant, pièces de rechange, salaires…), les dégâts découlant des actes de saccage et d’agressions contre les différents moyens de transport, etc.

Gnetnews