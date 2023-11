Tunisie : La proportion de la classe moyenne régresse sensiblement dans la société

Une étude réalisée par le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) autour du projet du budget 2024, et la problématique de l’autonomie, a montré que le fardeau du compter sur soi a été assumé, principalement, par les couches pauvres et moyennes pendant l’année 2023.

L’étude, relayée par la TAP, a révélé que la classe moyenne a régressé depuis 2011, d’une manière sensible, de 60% à 30 % actuellement, et ce à la lumière d’un faible taux de croissance, et l’invasion de la logique de marchandisation dans toutes les sphères de la vie, outre la crise persistante des finances publiques, et les fortes pressions inflationnistes.

La même étude a révélé qu’une proportion minime de la classe moyenne a rejoint la catégorie des riches, dont les rangs se sont renforcés par ce qui est appelé le contrebandiers de l’économie parallèle, laquelle a connu un essor remarquable à la lumière de l’effondrement de l’Etat et de la propagation de la corruption.

Une plus forte proportion a, néanmoins, rejoint les couches indigentes et démunies, alors que ce qui en reste souffre d’endettement et ses couts excessifs, pour se maintenir à la même position sociale.

Gnetnews