Tunisie : La proposition de loi liée au congé de maternité et de paternité examinée en commission

La commission de l’organisation de l’administration, de son développement, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption a tenu hier, mercredi 28 février 2024, une réunion consacrée à l’examen de la proposition de loi organisant le congé de maternité, de paternité et la néo-natalité, dans les secteurs public et privé (n’o 2024/13), ainsi qu’une proposition de loi amendant et complétant la loi n’o 112 de l’année 1983, régissant le statut de base des agents de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif (n’o 2024/16).

Les députés ont valorisé les dispositions inscrits dans ces textes, du fait de leur impact positif sur les nourrissons, la famille et la société, affirmant la nécessité d’élargir le cercle des auditions afin qu’il englobe toutes les parties concernées.

Ils ont par, souligné, l’imbrication des deux propositions de loi, ce qui pose l’éventualité de les réunir dans un seul texte.

La commission a décidé d’organiser une audition de la partie à l’origine de cette initiative, le 08 Mars 2024.

La commission a, d’autre part, examiné les problèmes liés aux dénonciateurs de la corruption et le harcèlement dont ils font l’objet. Certains députés ont appelé à l’organisation de séances d’audition, à cet effet, avec la nécessité d’organiser une séance pour étudier le 28ème rapport de l’instance du contrôle financier et administratif.



Gnetnews