Tunisie : La protection civile revient sur les secours à l’issue de l’accident de train, les victimes âgés de 43 ans et 26 ans

Les équipes de secours relevant de la direction régionale de la protection civile de Sousse sont intervenues ce mercredi 21 juin à minuit 39 minutes, suite au renversement d’un train de passagers des grandes lignes sur la ligne Tunis/ Gabès, au niveau de la région de Terfer de la délégation de Msaken, (gouvernorat de Sousse), indique ce matin le porte-parole de la protection civile.

Six véhicules de secours, un camion de sauvetage et un camion d’extinction de la direction régionale en question ont été dirigés vers le lieu de l’accident, lesquels ont été renforcés par cinq ambulances, et deux camions de secours des unités de protection civile voisines, ainsi qu’une équipe du soutien tactique de l’unité spécialisée, outre la coordination avec les services de la santé publique ayant acheminé 07 ambulances.

Le drame s’est produit lorsque deux wagons dont le premier ont déraillé et se sont renversés sur le côté gauche, alors que les deuxième et troisième wagons se sont inclinés, et le quatrième est resté en l’état sur la voie ferrée, détaille la protection civile.

L’accident a provoqué le décès du conducteur du train (43 ans) sur place, et d’un jeune de 26 ans à l’hôpital, ainsi que 33 blessés à des degrés variables.

Les équipes de secours de la protection civile ont secouru les blessés et les ont transférés aux hôpitaux de Sahloul et de Farhat Hached, ainsi qu’à l’hôpital régional de Msaken. Trois bus ont été mobilisés pour transporter les passagers vers les gouvernorats de Sfax et Gabès.

La SNCFT a annoncé, à son tour, ce matin avoir diligenté une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident et ses causes, et délimiter les responsabilités.

