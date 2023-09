Tunisie : La protection du littoral et de la corniche de Bizerte, le dÃ©veloppement urbain d’Essijoumi…au centre d’une sÃ©ance de travail au ministÃ¨re de l’Equipement

Tunisie : La protection du littoral et de la corniche de Bizerte, le développement urbain d’Essijoumi…au centre d’une séance de travail au ministère de l’Equipement

L’état d’avancement des études et projets de protection du littoral de l’érosion marine, notamment la préservation de la Corniche de Bizerte de ce fléau dont les travaux se sont achevés en juillet 2023, ainsi que le suivi de l’état d’avancement des projets d’aménagement et d’extension des ports de pêche, dont le projet d’extension du port de pêche de Teboulba qui en est à un taux de réalisation de 90 %, ont été examinés lors d’une séance de travail organisée, ce mardi 12 septembre 2023, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Consacrée au suivi de l’activité de la Direction Générale des Services Aériens et Maritimes, la séance de travail a abordé les problèmes entravant l’état d’avancement de certains projets, en examinant les solutions à même de les débloquer.

L’accent a été mis sur la poursuite des études complémentaires, au sujet du développement urbain de la région d’Essijoumi, selon une approche de développement durable, en recherchant les moyens permettant la réalisation de ce projet, dans le cadre d’un partenariat public/ privé (PPP).

La ministre de l’Equipement a appelé à assurer un suivi continu des chantiers, en vue d’accélérer la réalisation des projets en cours, selon le calendrier convenu, et avec la qualité requise, et en veillant à payer les entrepreneurs, dans les délais.

Gnetnews