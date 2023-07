Tunisie : La question migratoire au centre d’un entretien entre le ministre de l’Intérieur et son homologue italien

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a eu hier, lundi 03 juillet, une communication téléphonique, avec son homologue italien, Matteo Piantedosi.

Les deux ministres ont passé en revue les relations de coopération et les programmes de partenariat entre leur deux ministères, notamment, en matière migratoire, et de crime organisé, rapporte ce mardi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les deux parties ont exprimé leur détermination à raffermir ces relations et à les hisser au plus haut niveau, traduisant, ainsi, la profondeur et l’ancienneté des relations historiques entre les deux pays, et au service de l’intérêt de leur deux peuples respectifs, ajoute, en substance, la même source.

La question migratoire est, désormais, un sujet permanent dans les concertations tuniso-italiennes, notamment depuis l’arrivée du gouvernement de Giorgia Meloni. La présidente du conseil italien fait du règlement du phénomène migratoire un cheval de bataille, et ne cesse de plaider la cause de son pays, lequel est confronté à des afflux croissants de migrants, au niveau des instances européennes.



Réuni la semaine dernière en sommet à Bruxelles, les dirigeants européens n’ont pas réussi à concilier des intérêts inconciliables et à parvenir à un accord sur la migration. Et pour cause, le refus de la Pologne et de la Hongrie du principe de solidarité et de partage des charges pour la réimplantation et le soutien financier aux pays européens dits pays de première entrée, lesquels sont les plus exposés aux pressions migratoires.

Gnetnews