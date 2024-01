Tunisie : La rÃ©forme du secteur sÃ©curitaire, la police de proximitÃ©, le dÃ©veloppement local… au centre d’une rencontre au ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur

Tunisie : La réforme du secteur sécuritaire, la police de proximité, le développement local… au centre d’une rencontre au ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est entretenu, ce mardi 09 janvier, avec la représentante-résidente du programme des Nations-Unis pour le développement (PNUD) en Tunisie, Celine Moyroud, autour des relations de coopération et de partenariat stratégique entre les deux parties, notamment en matière d’appui de la réforme du secteur de la sécurité, s’agissant notamment de l’amélioration de la qualité des prestations rendues aux citoyens, via la digitalisation et de l’approche de la police de proximité. Chose qui confirme l’adhésion du ministère de l’Intérieur au processus de réforme du dispositif sécuritaire, conformément aux standards internationaux, rapporte cet après-midi le département de l’avenue Habib-Bourguiba dans un communiqué.

Les deux parties ont exprimé leur soulagement envers le niveau de partenariat bilatéral, et leur détermination à le consolider en vue de généraliser l’expérience de police de proximité à l’ensemble des gouvernorats, à l’instar du gouvernorat de Médenine, dans le cadre du raffermissement du climat de confiance entre la police et le citoyen.

Il a été aussi question de réunir les conditions propices en vue d’accélérer la cadence de réalisation des activités inscrites dans le cadre du document de la 4ème étape du projet de coopération autour du soutien de la réforme du secteur de la sécurité pour la période 2023 – 2027 dans les meilleurs délais.

La coopération en matière de développement local pendant la période 2023 – 2027, s’agissant notamment des énergies renouvelables et la gestion des déchets, de manière à soutenir les efforts de l’Etat dans ce domaine, a été, également, au centre des discussions.

Gnetnews